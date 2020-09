Riot Games ya tiene todo listo para la fiesta de Worlds 2020, el certamen Mundial de League of Legends. Tras largas coordinaciones, la empresa confirmó que 22 de los 24 equipos clasificados han logrado viajar a Shangai, China, para este gran torneo.

Por supuesto, se ha creado un burbuja sanitaria similar a la NBA para evitar exponer a los pro-player y demás involucrados al coronavirus. Según lo planeado el 25 de septiembre comenzará el competitivo con el encuentro entre MAD Lions vs. INTZ.

El día de hoy, 17 de septiembre, se compartió por fin el tema oficial de Worlds 2020, el cual lleva el título de Take Over. Es interpretado por Jeremy McKinnon de A Day To Remember, MAX y Henry.

A las tres horas de publicación, el tema ha logrado sumar más de 400 mil reproducciones en YouTube. A su vez, League of Legends estrenó dos videos explicativos de esta edición del Mundial.

Uno de ellos explica qué es Worlds: “En Worlds, los mejores equipos de League of Legends de todo el mundo pelean por la última gloria. ¡Para convertirse en leyendas y brindarle honor a sus países! Cada año, millones de personas se conectan a ver el evento. Es la conclusión de intensas competiciones entre los mejores equipos de League of Legends en el mundo.”, se explica en el video.