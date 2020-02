En el mes de febrero llegará un nuevo parche de balance a League of Legends. El jueves 20 se habilitará la descarga de la actualización.

“En esta versión, daremos fin a las participaciones de Sona y a Soraka en el carril superior, pues son extremadamente poderosas ahí. Además, haremos cambios grandes a la base de campeones de la jungla para que incluya a campeones que por lo regular no son jungleros. Para hacerlo, le daremos mejores herramientas a estos campeones para ir a la jungla si así lo desean. De este modo, diversificaremos la no muy amplia base de campeones tanto para los jugadores veteranos como para los nuevos. Y por último, Aphelios será más fácil de entender, no solo para quienes juegan con él, sino también para sus oponentes.” comenta Hanna “Shio Shoujo” Woo.

Amumu

Q (Lanzamiento de vendas): velocidad de desplazamiento reducida, 1350 después de impactar a un enemigo ⇒ 1800 después de impactar a un enemigo.

R (Maldición de la momia triste): enfriamiento, 150/130/110 seg ⇒ 130/115/100 seg.

Aphelios

Pasiva: ahora los jugadores pueden ver las dos armas de Aphelios junto a su barra de vida.

Calibrum, el rifle: Aphelios ya no restablece el temporizador de su ataque después de consumir una marca (su temporizador aún se restablece para el ataque de la marca).

Crescendum: Los indicadores de alcance del guardián de Aphelios ahora son rojos para los enemigos cuando está inactiva.

Cántidad básica de los ataques del guardián: 4 ⇒ 3 (la cantidad de ataques aumenta con la velocidad de ataque)

vida del guardián contra ataques a distancia: os ataques básicos a distancia infligen 2 de daño ⇒ 3 de daño (los guardianes tienen 6 de Vida)

Vida del guardián contra ataques de daño de área: los ataques de daño de área infligen 2 de daño ⇒ 4 de daño (los guardianes tienen 6 de Vida)

Corrección de error de los guardianes: los guardianes de Aphelios ya no mueren de forma ocasional cuando se activan.

Habilidad definitiva: alcance 1600 ⇒ 1300.

Aurelion Sol

W (Expansión Celestial): aumenta el daño total en un 50% ⇒ 40%.

Caitlyn

Velocidad de ataque adicional: 10% en el nivel 1 ⇒ 20% en el nivel 1.

Garen

Q (Golpe decisivo): 0.4 de Daño de Ataque ⇒ 0.5 de Daño de Ataque

W (Coraje): al alcanzar el máximo de resistencias por matar unidades, Garen aumenta su Armadura y Resistencia Mágica adicionales en un 10%. 0.1 de Vida Máxima ⇒ 70/95/120/145/170 (+0.2 de Vida adicional)

Gnar

Velocidad de movimiento: 325 ⇒ 335.

Pasiva: Velocidad de movimiento adicional, 10 a 30 (niveles 1 a 18) cuando está en forma de Mini Gnar ⇒ 0 a 20 (niveles 1 a 18) cuando está en forma de Mini Gnar.

R (¡Gnar!): 0.2 de Daño de Ataque, 0.5 de Poder de Habilidad ⇒ 0.5 de Daño de Ataque, 1.0 de Poder de Habilidad

Jayce

Maná: 357.2 ⇒ 375.

Crecimiento de maná: 37 ⇒ 45.

Q (Hacia los cielos): daño básico, 45/80/115/150/185/220 ⇒ 55/95/135/175/215/255.

Lux

Q (Hechizo luminoso): daño básico 70/115/170/205/250 ⇒ 80/125/170/215/260. Tasa de daño, 0.7 de Poder de Habilidad ⇒ 0.6 de Poder de Habilidad. Enfriamiento, 13/12/10/11/9 seg ⇒ 11/10.5/10/9.5/9 seg.

R (Chispa final): Ahora Lux puede usar Destello mientras lanza Chispa Final.

Rammus

Velocidad de ataque: 0.625 ⇒ 0.656.

tasa de velocidad de ataque: 0.625 ⇒ 0.656.

Singed

Vida: 610 ⇒ 580.

Armadura: 37 ⇒ 34.

Sona

Q (Himno de valor): Ahora Sona obtiene 30 de Maná la primera vez que aplica el efecto de su aura a un aliado. Costo, 50/55/60/65/70 de Maná ⇒ 75/80/85/90/95 de Maná.

W (Aria de la Perseverancia): Ahora Sona obtiene 30 de Maná la primera vez que aplica el efecto de su aura a un aliado. Costo, 80/85/90/95/100 de Maná ⇒ 105/110/115/120/125 de Maná.

E (Canción de la celeridad): Ahora Sona obtiene 30 de Maná la primera vez que aplica el efecto de su aura a un aliado. Costo: 65 de Maná ⇒ 90 de Maná.

Soraka

Vida: 529.04 ⇒ 535.

Crecimiento de vida: 78 ⇒ 74.

Maná: 350.8 ⇒ 375.

Crecimiento de maná: 60 ⇒ 40.

Daño de ataque: 50.04 ⇒ 50.

Q (invocación estelar): autocuración, 60/80/100/120/140 (+0.5 de Poder de Habilidad) ⇒ 40/50/60/70/80 (+0.3 de Poder de Habilidad). Duración de la curación de rejuvenecimiento, 5 seg ⇒ 2.5 seg. Velocidad de movimiento adicional, 15/20/25/30/35% ⇒ 10/12.5/15/17.5/20%.

W (Infusión astral): Cuando Soraka está en Rejuvenecimiento, el costo del 10% de la Vida Máxima al lanzar Infusión Astral se reduce un 40/55/70/85/100%. Curación, 80/110/140/170/200 ⇒ 80/115/150/185/220.

Sylas

Q (Azote de cadenas): daño básico, 40/55/70/85/100 ⇒ 40/60/80/100/120.

Udyr

Pasiva: Ahora Udyr obtiene 5% de su enfriamiento global (el tiempo entre el que puede cambiar de posiciones) por cada mejora de Dragón de las Nubes.

