El Mundial de League of Legends se lleva a cabo en medio de una pandemia pero con todas las medidas para controlar la COVID-19. Nos comunicamos con Nicolás Yentzen, Esports Team & Player Management en Riot Games, para conocer más acerca de este atípico evento de eSports y la participación de R7.

Lamentablemente, esta entrevista se llevó a cabo antes de las eliminatorias de los Play-In, en donde Rainbow 7 quedó fuera de Worlds 2020 tras perder por tres a cero frente a LGD Esports, el representante de China.

¿Cómo se sintió allá en México el resultado de R7 en Play-In?

A nosotros nos alegró mucho el hecho de que R7 haya sido capaz de dar vuelta a una situación mala en la que comenzó. Como todos sabemos, ellos comenzaron perdiendo sus dos primeros juegos y afortunadamente tuvieron la entereza para enfrentar los siguientes juegos con todas sus capacidades y sacar estas dos victorias que los dejaron en el tercer lugar del grupo B de Play-In. Estamos muy contentos. Creo que toda la comunidad latinoamericana se encuentra muy agusto y también esperanzada con lo que Rainbow7 puede hacer de cara a lo que queda del Mundial.

¿Cuál es la importancia de que LoL Esports destaque la participación de jugadores latinoamericanos como “Josedeodo”?

Como región es muy positivo que jugadores de Latam sean destacados en una competencia internacional. Habla bien del talento que tenemos en la región y del nivel. El caso de Josedeodo, en particular, bueno Brandom, que es su nombre real, es un chico muy talentoso y muy esforzado. Quizás mucha gente no lo sabe pero él ha sido el número uno en el servidor de Latinoamérica Sur, Norte, Brasil; en el servidor de NA (Norte América) llegó a ser número dos pero estuvo muy cerca del número uno y tiene todas las capacidades para serlo. Es un jugador muy talentoso que tiene todas las herramientas para triunfar, nada más tiene que seguir madurando y ganar experiencia. Obviamente, festejarlo y darle todos los méritos a él por lo que ha hecho en estos partidos, incluso en los que perdieron fue uno de los jugadores que mejor nivel tuvo pero también destacar al resto del equipo. En estas dos últimas partidas que R7 pudo ganar no solo tiene que ver con el nivel de Josedeodo sino que también el resto del equipo apareció y despertó. Vimos que en la última partida, el MVP fue “shadow”, que hizo un tremendo partido con Alistar. “Acce” también subió mucho su nivel y qué decir de “Alone”, el carrilero central.

Brasil repite el desempeño de Worlds 2019, quedó un a tres y quedó fuera del Mundial. ¿Qué sucede con el otro representante del continente?

Creo que dar una respuesta o un análisis deportivo tan preciso es difícil. Creo que Brasil y nosotros somos regiones bastante similares. Brasil ha logrado un crecimiento importante y un desarrollo fuerte de su liga local, tienen números de audiencia importantes, han logrado que muchos patrocinadores se involucren en el medio, han hecho un buen trabajo en ese sentido y los resultados deportivos no les han acompañado en los eventos internacionales.

No me considero tener el nivel de expertis para hacer un análisis deportivo, hay personas más especializadas para eso. Pero, a nivel general, la región de Brasil ha hecho un buen trabajo últimamente y, sin duda, ellos se están rascando la cabeza y pensando en darle la vuelta para cambiar esta situación. Claramente, los resultados no son los que ellos desean. Tanto los equipos como Riot Games Brasil, todo están dándole una vuelta para ver qué tipo de cosas pueden hacer para seguir progresando y mejorando. Desafortunado por nuestros compañeros de continente que no logra avanzar pero estoy seguro de que se van a levantar.

¿Cómo se realiza el transmisión desde Latinoamérica, teniendo en cuenta que el evento se lleva a cabo en China?

Es muy cierto. Nos tiene muy contento el hecho de la cobertura que estamos teniendo del Mundial. Hay que destacar aquí a nuestro equipo de transmisión, que está haciendo un arduo trabajo. Recordemos que en estos horarios que son tan difíciles (madrugrada), ellos están trabajando todos los días (ya tienen horario de china). Continuamos con el modelo de trabajo remoto que pudimos implementar durante la LLA (Liga Latinoamérica), nuestro torneo local, a mediados del Apertura por la pandemia. Esto nos permitió generar un flujo de trabajo remoto que funciona de buena manera; cada uno conoce cuáles son sus papeles o roles y qué es lo que necesitamos técnicamente para tener un evento de primer nivel. También hemos invitado a casters y ex jugadores para darle un sabor diferente a la transmisión del Mundial. Estamos muy contentos con los resultados y la audiencia que nos ha seguido pese a lo difícil de los horarios.

Con respecto a la pregunta técnica, no tenemos ningún delay (retraso) con la transmisión de China. Allí, Riot games hace un trabajo muy bueno en la coordinación con la señal que genera el equipo de China en su estudio que cuenta ocn todas las medidas necesarias para la COVID-19 y cómo la entrega al resto de regiones para que se pueda transmitir.

¿Cuál es el esfuerzo técnico que se realizó en el estudio?

Desde marzo, abril, mayo, cuando se tomó la decisión de no realizar el MSI 2020 por la COVID-19, allí se tomó la decisión de sí avanzar con Worlds 2020 junto con el apoyo del gobierno de Shangai. Desde ese momento, se comenzó a pensar en todos los procedimientos y protocolos para la protección y el cuidado de los jugadores frente a la situación de la COVID-19. Esto tenía que ver con protocolos para los viajes, cuarentena de un hotel a la llegada, traslado a un hotel aislado, tener un estudio aislado y con personal que solo tengan test negativos de COVID-19.

Desde ese momento, cuando se tomó la decisión de realizar Worlds, se dijo “bueno, vamos a hacer esto sin público en viso”, que es algo muy valioso para nosotros y algo que nos encanta: tener audiencia presencial presencial. Coo no podíamos tener eso, todo el equipo de broadcast estuvieron trabajando arduos meses pensando en cómo poder entregar una experiencia diferente a nuestros espectadores.

Se trabajó y se investigó mucho tipos de tecnologías diferentes, cómo realidad aumentada y múltiples dimensiones en la transmisión. se investigó también cosas que se han reproducido en series y películas con otras compañías, se sacó lo mejor de la industria y se incorporó en nuestra transmisión.

Me imagino que la final del Mundial ya está totalmente organizada, ¿se puede adelantar algo?

(Entre risas) Lamentablemente, mientras que no haya nada público no te puedo comentar. La idea es que todas las comunicaciones de la compañía, especialmente cuando son definiciones importantes, se publiquen por los canales tradicionales. No te puedo comentar nada. Existe la intención de hacer algo especial para la final pero depende de la situación de la COVID-19, de los permisos del gobierno y de definiciones internas. A penas todo eso esté completo y llegue el momento adecuado lo estaremos compartiendo con toda la comunidad.

Una vez más nos toca con un equipo de China para definir el pase a la siguiente ronda, ¿R7 será capaz de sobrepasar este reto?

Creo que las posibilidades existen, sin duda. Creo que un ‘mejor que cinco’ es muy diferente a un ‘mejor de uno’. Esto hace que los equipos tengan más posibilidades de reacción con respecto a cosas que salieron bien o mal de una partida a otra, tienen capacidad de adaptación y allí se muestra la resiliencia del equipo.

Las condiciones son diferentes, el equipo tiene las herramientas necesarias para hacer una serie muy competitiva contra LGD, creo que Rainbow7 no es el favorito. Pero nuestro equipo tiene mucha experiencia en ‘mejores de cinco’. Recordemos que en la LLA, en el Clausura, ellos jugaron tres ‘mejores de cinco’ y ganaron los tres. Pasaron en todos por momentos difíciles, inclusive en la Gran Final iban cero a dos abajo y lograron dar la vuelta y ganar tres a dos. Realmente, tienen posibilidades, es un enfrentamiento difícil, no somos los favoritos, pero R7 va a dar todo de sí para poder pasar.