Los mejores equipos de League of Legends en el Mundo ya están Islandia esperando el inicio de Worlds 2021, el Mundial. Infinity Esports es el representante de Latinoamérica y debutará en el torneo el 5 de octubre contra RED Canids, equipo del servidor de Brasil.

Habrá transmisiones en casi todos los idiomas; no obstante, en la versión en español, habrá stream latinoamericano y de la LVP, empresa de España. Por otro lado, algunos fans esperan a que Ibai Llanos también preste su voz para la narración.

En 2020, los integrantes del equipo de Ibai se reunieron para narrar los encuentros de los equipos europeos en una radio local ya que no recibieron el visto bueno de la LVP. ¿Estará presente este año?

“Ahora mismo tengo bastantes dudas con el Mundial de LoL, es algo que me está atormentando porque no sé si hacerlo. Llevo pensándolo días y no sé qué hacer, haciendo el modo radio obviamente estamos perjudicando de manera indirecta a la LVP y el tema es que a nivel legal yo puedo hacer el modo radio, pero si nos juntamos varios comentaristas old school y tenemos buenos datos, molestamos mucho a la LVP”, fue lo que comentó en su transmisión de Twitch al respecto.

“Este Mundial tiene muy buen horario y eso me permitiría si me apetece poder streamear por la noche otra cosa, pero a la vez es modo radio y me acojona un poco porque la gente tiene que hacer un esfuerzo por escucharnos”, añadió.

