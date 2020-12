No cabe duda que Isurus es uno de los clubes más importantes de Latinoamérica, Actualmente, el club argentino compite en los torneos más grandes de CS: GO y en la Liga Latinoamérica de League of Legends.

Pues tras un agitado mercado de fichajes, los tiburones han encontrado nuevos talentos. Recordemos que al final de la temporada 2020 se retiró ‘Oddie’, el jugador peruano que fue considerado el mejor jungla de Latinoamérica.

Pues a través de un video en sus redes sociales anunciaron sus seis integrantes para la temporada 2021.

Tomas ‘Zero’ Colangelo será el top-laner, Sebastián ‘Tierwulf’ Mateluna regresa a la LLA para el rol de jungla, reemplazando a Oddie. Édgar ‘Seiya’ Bracamontes y Fabián Warangelus Llanos renuevan contrato y como soporte estará Diego ‘Shu Hari’ Placencia.

Para esta temporada se ha optado por contratar a un suplente de jungla: el jugador argentino de 20 años Ignacio ‘Style’ Pezoa.

‘Jirall’, ‘Slow’ y ‘Oddie’ se retiraron oficialmente de las competiciones de League of Legends. Sin duda, todo un nuevo reto para Isurus, quienes buscarán el título con jóvenes estrellas.

¿Qué te parece la plantilla de Isurus? Otros equipos como All Knights también anunciaron nuevos fichajes como el jugador coreano Kim Bae-in (soporte).