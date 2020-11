Worlds 2020, el Mundial de League of Legends, solo fue un gran evento para mostrar que K/DA seguía más vivo que nunca. A través de YouTube, Riot Games compartió una canción llamada MORE, la cual pasaría a ser parte del espectáculo de la Gran Final del torneo.

Pues ahora, con el cierre del Mundial, la empresa desarrolla sorprendió a los fans con nuevas canciones de este grupo de K-Pop. Siguiendo el calendario de publicación, ha llegado el momento de revelar tres nuevas canciones.

La primera canción se llama I’LL SHOW YOU y es interpretada por TWICE, Bekuh BOOM, Annika Wells. Se esperaba que solo se comparta una sola canción; no obstante, Riot Games publicó otros dos videos.

VILLAIN es interpretada por Madison Beer y Kim Petras, mientras que DRUM GO DUM ha sido posible gracias a Aluna, Wolftyla, Bekuh BOOM.

Por supuesto, no faltaron los comentarios de la comunidad sobre que Riot Games ahora era una productora de música en vez de una desarrolladora de videojuegos. Recordemos que la empresa tiene muchos proyectos en camino.

Actualmente se lleva a cabo un nuevo acto en VALORANT, su shooter, mientras que se prepara un torneo internacional de exhibición de LoL llamado All-Stars. Finalmente, todo va quedando listo para la llegada de la pretemporada de League of Legends.