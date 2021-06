All Knights, Furious Gaming, Infinity Esports y Rainbow7 fueron los cuatro equipos que se enfrentaron en los playoffs del Apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends. Infinity fue el club que se llevó el título y que nos representó en el internacional de medio año Mid-Season Invitational 2021.

Tras este torneo, todos los clubes regresan a sus respectivas ligas para competir en el clausura, el cual otorga un cupo para el Mundial de LoL: Worlds 2021. Este último ha definido que la fecha de la gran final para el 6 de noviembre.

Latinoamérica también se une a esta fiesta con su propio torneo. Tras mucha incertidumbre, por fin se ha definido que el 19 de junio comenzará el competitivo. El primer encuentro será entre Infinity Esports y Furious Gaming, los dos finalistas del Apertura.

“La #LLA Clausura regresa todos los sábados y domingos a partir de este 19 de junio, con la revancha de la pasada final entre @InFinitye_sport y @FuriousGamingLA.” detalla LoL Esports Latinoamérica.

¿Cuándo inicia el Clausura? 19 de junio

¿Qué días podré ver la competencia? Sábados y domingos

¿En qué horario? Desde las 17 hs CO/MX/PE, 18 hs CL, 20 hs AR

Riot Games ha decidido volver a la arena de Cinemex pero se jugarán todos los encuentros a puerta cerrada. Inclusive, los playoffs y la Gran Final se jugarán en el mismo formato para no exponer a los fans.

League of Legends define fecha y lugar de Worlds 2021, el Mundial

No cabe duda que el Mundial de League of Legends es uno de los eSports más importantes del año junto a The International de Dota 2. Millones de espectadores de todo el mundo se conectan a Twitch y otras plataformas para ver a su equipo competir contra los mejores del mundo.

Worlds 2020 se realizó a finales del año pasado pese a que la pandemia complicaba los viajes internacionales y que se cancelaban muchos eventos públicos. Riot Games anunció que contó con la colaboración del gobierno local de Shangai para proteger a los pro-players y organizadores de los contagios de la COVID-19.

Pues en 2021, el evento volver a China, pero en esta ocasión se reunirán los mejores clubes de League of Legends del mundo en Shenzhen, China. Se ha programado la Gran Final del evento para el 6 de noviembre en el estadio Universiade Sports Centre.

Hay hasta 60 mil butacas pero la asistencia de los espectadores dependerá de cómo haya avanzado el control del coronavirus en el país asiático.

“Estamos muy emocionados de ampliar los límites del entretenimiento y el deporte este año con Worlds 2021 y definir los próximos 10 años de LoL Esports. Shenzhen es la ciudad más competitiva e innovadora de China con miles de empresas emergentes de alta tecnología y actividades empresariales, por lo que sentimos que era el escenario perfecto para albergar nuestras Finales”, detalló John Needham, Director Global de eSports de Riot Games.

