¿Te imaginabas que la temporada 2022 de League of Legends sería igual a la anterior? Pues lamentamos contarte que no es nada parecida, ni de cerca. El nuevo meta puede sonar ridículo pero es bastante efectivo: Janna top con ‘smite’.

Varios jugadores han comenzado a reportar una singular estrategia que rompe por completo el meta actual. Básicamente, se trata de tirar la partida en los primeros minutos, crear un caos total y beneficiarse con las bonificaciones de los objetivos.

Esta última parte es crucial, ya que en esta temporada, el equipo que va por detrás obtiene marcas de bonificación. Si consigue derrotar al dragón o romper torretas, todo el equipo recibe dinero extra para equiparar la partida.

¿Cómo funciona la estrategia de Janna top con ‘smite’?

El top-laner deberá seleccionar a Janna y utilizar las siguiente runas: Inspiración, aumento glacial, momento oportuno, mercado de futuros y perspicacia cósmica. En las runas secundarias deberás seleccionar Dominación, centinela zombi y cazador implacable.

Por supuesto, no irás a la línea superior. La idea es que vayas caminando por todo el mapa para crear caos. Intenta robarle los campamentos al jungla enemigo, realiza emboscadas a diferentes líneas y ármate como cualquier otro soporte.

El juego detectará que hay un jugador bajo de nivel y de oro; de esta manera, se forzarán las bonificaciones y solo es cuestión de agruparse, conseguir los dragones y romper todas las torretas posibles.

De esta forma, Janna ha logrado subir su ‘win ratio’ a 58.06% en el elo Master, Gransmaster y Challenger.

Lourlo, ex top-laner de la LCS, comentó que esta estrategia no es nada saludable para League of Legends.

“Simplemente haces emboscadas de spam, tomas invocadores y niegas tanto como sea posible de los otros carriles mientras marcas la jungla para tus carriles. Con la fortificación de la torre colocada en el carril superior junto con el transporte de AD y la jungla como los roles más influyentes en el juego, es simplemente un juego bobo”, detalló.

