Un nuevo campeón llego a League of Legends. Aphelios, el arma de los adeptos, llegó al popular MOBA de Riot Games. Veamos al detalle la presentación de este nuevo personaje.

Lo primero que ha llamado la atención es la cantidad de armas que Aphelios podrá usar en las partidas de League of Legends. “No son armas convencionales de proyectil con cargadores (...) por el contrario, son como artefactos Lunari sagrados. Al diseñarlas, imaginabamos que normalmente estarían en exposición en un templo. Es la combinación de los dones de Aphelios y Alune la que las hace letales”, explican desde la desarrolladora.

Cabe precisar que el personaje de League of Legends aún no está disponible en la plataforma. Desde Riot Games tenemos un tráiler de Aphelios en una cinemática que no brinda detalles sobre sus tácticas de pelea.

“El verdadero poder tiene un costo. Al ingerir un veneno, Aphelios puede canalizar la voz de su hermana, Alune. A cambio, ella le concede sus habilidades: cinco armas de piedra lunar que deberá dominar”, reza la descripción del personaje en YouTube.