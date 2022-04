Algunos jugadores de la Liga Latinoamérica fueron notificados por escrito acerca de sus sanciones, mientras que otros se llevaron una multa de 500 dólares. Así es como se regula la actitud antideportiva en el torneo regional de la Liga Latinoamérica de League of Legends.

“La LLA ejecuta revisiones rutinarias a las cuentas y el comportamiento de todos sus participantes, todo con el fin de asegurar el comportamiento profesional y deportivo de los jugadores que conforman la máxima competencia de League of Legends de la región”, detalla el comunicado del torneo.

Tres jugadores de Estral Esports fueron sancionados: ‘Grell’ obtuvo una multa por 500 dólares, mientras que ‘Acce’ y ‘Leza’, tras la revisión del audio y video, se llevaron una sanción escrita.

‘Ceo’, jugador de Rainbow 7, también tuvo una multa monetaria. El comunicado añade que se realizando varias alertas previas antes de imponer la sanción. La mayoría de jugadores realizaron actores de “Obscenidad y discurso discriminatorio”, según la reglas de la competición.

Sanciones para jugadores de la LLA por conducta antideportiva.



📝 https://t.co/7BHWlffdjL pic.twitter.com/m6JtBsnVSB — LLA (@LLA) April 26, 2022

“Un miembro de equipo no podrá usar lenguaje obsceno, vil, vulgar, insultante, amenazador, abusivo, injurioso, calumnioso, difamatorio o de alguna forma ofensivo o inaceptable, ni podrá promover o incitar una conducta discriminatoria o de odio en o cerca del área de combate en ningún momento. Un miembro de equipo no podrá usar ningún lugar, servicio o equipo proporcionado o puesto a disposición por la Liga o sus contratistas para publicar, transmitir, diseminar o poner a disposición cualquier comunicación prohibida. Un miembro de equipo no podrá usar este tipo de lenguaje en las redes sociales o durante ningún evento público, tal como la transmisión en vivo por Internet”, detalla el punto 11.1.2 de las reglas.

