La liga europea de League of Legends compartió esta semana un nuevo acuerdo de patrocinio que cerraron con la marca NEON. No obstante, esta decisión no fue bien tomada por la comunidad.

Los hinchas no es que estén en contra de los patrocinios en la liga sino que el trasfondo de la nueva marca. Se trata de un macroproyecto de Arabia Saudí con la visión de un futuro de vida próspera y sostenible.

Este acuerdo solo duró unas horas luego de que la comunidad denunciara en redes sociales que se trata de un país que considera ilegal todo lo considerado a la comunidad LGBT, simplemente no reconoce los derechos de homosexuales.

LEC, por otro lado, se ha pronunciado en múltiples ocasiones apoyando a la comunidad LGBT. Por este motivo, los encargados de la liga europea de League of Legends han publicado una rectificación.

“Aunque no cumplimos con las expectativas en este caso, nos comprometemos a replantear nuestras estructuras internas para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder”, se lee en el comunicado.