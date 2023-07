Desde el 25 de julio hasta el 26 de agosto, se llevará a cabo la última etapa del Clausura de la Liga Latinoamérica de League of Legends. Todo se definirá en cortas series de tres partidas en los playoffs, en donde puede haber sorpresas, como en el Apertura. Recordemos que en el split pasado, R7 cayó en semifinales contra Six Karma y tuvo que vencer a Estral Esports en el lower bracket para buscar venganza. Al final, el equipo del arcoíris logró clasificar al MSI 2023.

Justamente, durante todo el Clausura, R7 ha sido el equipo con mejor desempeño. Logró quedar primero en la fase de grupos tras no perder una sola serie, solo cayó en dos partidas, pero sacó adelante todas las series que jugó. Por este motivo, ocupa una posición de privilegio en las llaves eliminatorias y tendrá que enfrentar al cuarto de la tabla, Infinity.

Estral Esports, al haber quedado segundo solo por perder una serie en la etapa pasada, ocupa la segunda llave del upper bracket contra Six Karma, un equipo que remontó muchos puntos en la recta final y busca revancha de la final pasada que perdió ante el Arcoíris.

Llaves de los playoffs

Upper Bracket

Rainbow7 vs. Infinity - 25 de julio, 4:00 p.m.

Estral Esports vs. Six Karma - 26 de julio, 4:00 p.m.

Lower Bracket

Team Aze vs. Isurus - 1 de octubre, 4:00 p.m.

Como puedes notar por la alineación de la llave inferior, no se movió la tabla después de la penúltima semana de la fase de grupos. Team Aze e Isurus lograron pasar pero por muy poco. El primero ganó tres series y perdió otras cuatro. Mientras que el tiburón argentino solo ganó dos series de siete.

All Knights y Leviatán no han estado al nivel que se requiere para la LLA. A la Levianeta le va bien en VALORANT pero haber entrado a mitad de año a la Liga Latinoamérica de League of Legends no ha sido mejor decisión del club.

Puedes ver la LLA es a través de la plataforma de transmisión en vivo Twitch. Riot Games, la empresa desarrolladora de LoL, tiene su propio canal oficial de Twitch: https://www.twitch.tv/lla, donde transmite los partidos en tiempo real.

También podrás seguir los encuentros a través del canal de YouTube y seguir la liga en Twitter para conocer todas las incidencias de cada partida.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.