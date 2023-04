En estos momentos, se lleva a cabo los playoffs del Apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends. Las semifinales se cerraron con sorprendentes resultados. Estral Esports fue el equipo con mejores resultados durante la temporada regular; sin embargo, cayó al lower bracket tan solo al inicio de los playoffs tras no poder superar a Six Karma.

Este último club mencionado se ha convertido en la gran sorpresa de la LLA, ya que ha superado a Estral y Rainbow7 para meterse en la Gran Final del Apertura de la Liga Latinoamérica contra R7, el arcoíris de México.

Josedeodo pone en duda su continuidad en Estral Esports

Quien fue considerado el mejor jugador del 2020 en la Liga y gran promesa de los eSports en la región, ahora pone en duda su participación en el siguiente split. Recordemos que en 2021, el jugador dio el salto a Norteamérica para defender la camiseta de FlyQuest, pero tras no alcanzar los resultados requeridos por el club, volvió a la LLA para integrarse a las filas de Estral Esports.

En conversación con el medio ESPN, el jugador argentino comentó que no sabe si seguirá en Estral Esports. “No sé si voy a competir el split que viene, creo que estoy muy sobrecargado”, comentó.

“Obviamente que en caliente todos pueden decir lo que quieran, peo yo ya lo había pensado mucho y siento que capaz, sea lo mejor para mí. Hoy por hoy, sinceramente, no sé qué va a pasar, pero sí que necesito como un descanso mentalmente o capaz en la misma offseason”, añadió para el medio mencionado.

No se trata de un mal resultado para el club y todavía cuenta con todo un año por delante para sacar adelante la clasificación al Mundial de League of Legends. Recordemos que el campeón del Apertura jugará el Mid-Season Invitational 2023, mientras que el campeón del Clausura será quien nos represente en Worlds 2023.

