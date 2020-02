League of Legends: Liga Latinoamérica (LLA) arrancó con más de 500 mil espectadores.

El día de ayer inició la nueva Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends con su nuevo reciento Arena The Place to Play. Este mismo debutó con un lleno absoluto en la sala ubicada en la Ciudad de México. Fueron 90 asistentes y más de 500 mil espectadores conectados en las diferentes plataformas digitales, TV Azteca y ETC TV.

La primera partida estuvo protagonizada por Team Isurus y Gillete Infinity Esports, los cuales dieron un gran espectáculo que duró casi 40 minutos. A pesar de que el cuadro del tiburón dominó la mayor parte de la partida, Infinity logró recuperarse y así dar pelea en el Late Game. ‘Oddie’ fue uno de los más destacados en Isurus, el cual pudo neutralizar a SolidSnake en jungla y derribó a todo el que se le cruzaba.

La segunda partida la disputaron All Knights y Furious Gaming. Todo parecía estar a favor del cuadro de la ‘calavera’; sin embargo, los ‘caballeros’ lograron reposicionarse y así llevarse la victoria de la mano de Plugo y Jisu.

Azules Esports también se hizo presente con su debut en la LLA. Este mismo no pudo llevarse la victoria frente a Pixel Esports Club, pese a que ‘Cody’ logró tener un buen rendimiento en el encuentro.

La partida final fue entre XTEN Esports y Rainbow 7 que duró un poco más de 40 minutos. El segundo equipo mencionado pudo llevarse la victoria, en la cual ‘Acce’ pudo destacar para luego convertirse en el MVP, gracias a su buena actuación. Con este encuentro terminó el primer día de duelos de la nueva Liga Latinoamérica de League of Legends.

“Estamos muy emocionado con el inicio de esta nueva LLA acá en Ciudad de México. Hemos trabajado duro para llevar el mejor espectáculo a los fans de League of Legends en Latinoamérica y nos enorgullece todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Los equipos también han hecho un gran trabajo y esfuerzo por reforzar sus escuadras y esperamos seguir avanzando y mejorando en beneficio de la escena en América Latina”, mencionó Raúl Fernández, General Manager para Latam de Riot Games.

Partidas domingo 16 de febrero (LLA)

- 15:00 MX, 16:00 COL, PER y 18:00 ARG, CH: Gillette Infinity Esports vs Rainbow 7.

- 16:00 MX, 17:00 COL, PER y 19:00 ARG, CH: XTEN Esports vs All Knights.

- 17:00 MX, 18:00 COL, PER y 20:00 ARG, CH: Furious Gaming vs Pixel Esports Club.

- 18:00 MX, 19:00 COL, PER y 21:00 ARG, CH: Isurus Gaming vs Azules Esports.

