Pocas finales de la LLA de League of Legends llegan a la quinta partida. Normalmente, vemos que uno de los equipos llega en mejor forma y se aprovecha del efecto bola de nieve para cerrar la serie de forma rápida; sin embargo, la primera Gran Final de la temporada en la Liga Latinoamérica se extendió hasta el quinto y último encuentro.

Primera partida: Movistar R7 tomaría la iniciativa del primer encuentro con un asesinato temprano en la línea del medio con la dupla que destacaría en el resto de la serie: “Oddie” y “Mireu”. No obstante, Six Karma se apoyaría en el el bot lane para ir revirtiendo la partida. El encuentro se extendió hasta el minuto 2, en donde Six K ya contaba con una ventaja de 11 de mil de oro y había asegurado tres bonificaciones del dragón.

Segunda partida: en esta partida, vimos que Six Karma era un duro rival para R7. Recordemos que 6K había superado a R7 en la primera semifinal por tres a dos y no perdería esta Gran Final sin luchar. La segunda partida se extendió hasta el minuto 38 en una jugada crucial en donde 6K forzó una pelea en el dragón y terminó por perder a tres de sus integrantes. Poco pudo hacer ante el ‘push’ de R7.

Revive la final de la LLA aquí

Los dos siguientes puntos fueron repartidos equitativamente y nos iríamos hasta la quinta y última partida de la serie. Quinta partida: al ser la última oportunidad para levantar la copa, ambos se medirían hasta el minuto 8, en el que se daría la primera batalla entre equipos con resultado de un asesinato para cada equipo.

R7 aseguró la bonificación de Baron Nashor tras una caótica pelea en el río, lo cual definió la serie a favor del arcoíris. De esta manera, ‘Oddie’ y compañía levantan una copa más para el club y representará a Latinoamérica en el MSI 2023, el torneo de medio año de League of Legends.

Desde el 2 al 21 de mayo, se llevará a cabo el Mid-Season Invitational 2023. Allí, se enfrentarán los campeones de las grandes ligas, ya hay ciertos equipos clasificados como G2 Esports, T1, Golden Guardians, entre otros.

