Nos metemos en la mitad del Torneo Apertura de la Liga Latinoamérica, el torneo de League of Legends de mayor nivel de la región. Ocho de los mejores clubes de la escena competitiva latinoamericana buscan asegurar su pase a los playoffs, pero solo hay seis cupos.

Por el momento, Team Aze, The Kings y All Knights pelean por la parte baja de la tabla, ya que no han logrado sumar puntos. Este 14 de febrero, San Valentín, será la oportunidad de All Knights de demostrar que todavía tiene ambición por el título.

No obstante, le tocará luchar contra Estral Esports, el equipo que domina la liga con nueve puntos en la tabla. El segundo encuentro de la fecha será entre The King y Team Aze; solo uno de ellos podrá sumar puntos en la serie de tres partidas.

Partidos de la jornada 1 de la semana 4 | Liga Latinoamérica

Estral Esports vs. All Knights - 5:00 p.m.

The Kings vs. Team Aze - 7:00 p.m.

Podrás seguir todas las partidas del evento a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch de la Liga Latinoamérica. En los siguientes enlaces encontrarás la transmisión en español.

La Liga Latinoamérica se reanudará el miércoles 15 de febrero con otros dos encuentros de la semana 4. Six Karma buscan seguir los pasos de Estral Esports, pero deberá ganarle a Movistar R7.

Isurus, el tiburón de argentina, enfrentará a Infinity. Ambos se encuentran empatados en el medio de la tabla del Apertura. Las jornadas de la semana 4 servirán para mover la tabla a la fuerza.

