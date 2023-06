Los ocho mejores equipos de League of Legends en la región compiten por el premio gordo de la temporada: el cupo al Mundial. Por el momento, Estral Esports es el favorito tras tres semanas de solo victorias. Inició el Clausura con un dos a cero contra All Knights y la siguiente semana enfrentó a Isurus, un equipo que no va nada bien en la temporada, para asegurar otros dos puntos.

El 20 de junio, volvió a la Grieta del Invocador para derrotar de forma contundente a Infinity y así asegurar la primera posición con tres series ganadas de forma consecutiva. Rainbow7 es el club que puede seguirle el camino y tiene una jornada favorable.

Partidos del 21 de junio de 2023

Isurus vs. Team Aze - 5:00 p.m.

Leviatán vs. Rainbow7 - 7: 00 p.m.

El miércoles 21 se reanudará el Clausura con otros dos importantes encuentros. La jornada se abrirá con la serie entre Team Aze vs. Isurus, ambos se encuentran en la parte media de la tabla, así que aquí no habrá mayores movimientos.

Sin embargo, la última serie de la jornada podría empujar a R7 a la punta de la tabla en caso de ganar por dos a cero. El equipo del arcoíris tendrá que enfrentar a Leviatán, el club invitado del Clausura que solo ha ganado una partida desde que ingresó a la LLA.

R7 necesita los dos puntos y no perder para poder empatar en puntaje a Estral en la parte alta de la tabla. Recordemos que los seis mejores equipos de esta primera etapa se clasificarán a los playoffs o eliminatorias. Quedar en la primera posición es crucial para tomar ventaja sobre el resto.

El equipo con mejor desempeño enfrentará al de la cuarta o tercera posición, dentro del upper bracket. Los peor ubicados serán los del puesto 5 y 6, quienes partirán desde el lower bracket o las llaves inferiores, esto quiere decir que en caso de perder una serie quedan eliminados.

Podrás seguir el torneo a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de la Liga Latinoamérica. En los siguientes enlaces encontrarás la transmisión en español y todas las estadísticas de las partidas en tiempo real, además de la interesante mesa de análisis.

