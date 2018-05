Aunque no hay restricciones de sexo para ser parte de los torneo y equipos de eSports , la cantidad de mujeres que se ven en este tipo de competiciones es muy poco significante. No obstante, algunos clubes deportivos ya trabajan en la inclusión, como este plantel de League of Legends .

ASUS ROG Army se presento en esta semana como un equipo integrado de solo mujeres. El club español anunció su participación en el eSport de League of Legends con 'gamers' del ámbito internacional.

No se conocen por el momento las competiciones en las que participarán las jugadoras. ASUS ROG Army comentó por Twitter que ya están trabajando en las inscripciones para diferentes certámenes de League of Legens .

La misma empresa añadió a su comunicado que cree que los deportes electrónicos no son solo un deporte masculino. Con esta iniciativa le quieren dar visibilidad al caso.