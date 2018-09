El objetivo: fortalecer el competitivo de League of Legends de América Latina. Con esto en mente se prepara la Final Movistar 2018, un torneo de exhibición en el que se enfrentarán los dos mejores equipos representantes de LAN y LAS.

Así es, por primera vez se enfrentará el servidor del norte contra el sur para conocer al mejor equipo de América Latina. El evento de eSports se llevará a cabo en Santiago de Chile, en el Movistar Arena.

10 mil fans de Lague of Legends de todas partes de América Latina serán testigos de un choque de gigantes. Todas las partidas se podrán ver a través de la cuenta oficial de Twitch de Riot Games.

Los usuarios del servidor de LAN no deben estar tristes por la distancia, ya que Riot Games no descarta realizar una de estas finales allá en el norte del continente. Depor también estará presente en el evento trayendo toda la información de este torneo de League of Legends.