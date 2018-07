Hace unos meses informábamos que League of Legends lanzaba Clash en todos los servidores. El objetivo era que simple, que los jugadores casuales experimenten como es jugar en los competitivos de más alto nivel.

En Clash todo el mundo podía participar, solo bastaba que los jugadores lleguen a nivel 30. Una vez que se armaba el equipo de 5 invocadores se realizaba un balance dependiendo del rango en el que se ubicaban los mismos.

Se armaban llaves cortas a modo de eSports y se habilitaban los bloqueos extendidos. A pesar de que la idea no era mala, League of Legends no logró que la modalidad de juego alcance un número significante de jugadores.

Por este motivo se retiró temporalmente para su evaluación. Estos son los tres pasos que seguirá League of Legends para balancear el modo Clash .



League of Legends League of Legends (LoL): Clash todavía tardará en habilitarse otra vez. (Foto: Riot Games)

Todavía no han dado una fecha de relanzamiento para Clash , pero el futuro no es muy esperanzador. Hay un gran reto por delante, que los jugadores se animen a probarlo y que sean constantes.