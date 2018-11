Fnatic realizó una impresionante campaña durante el 2018, inclusive llegó a jugar la definición final de Worlds 2018, el Mundial de League of Legends. De esta forma llegó a colocarse como el mejor equipo de occidente del MOBA.

Ahora que hemos entrado en etapa de fichajes, se confirmó la salida de Paul " sOAZ" Boyer, el jugador francés que se desempeñaba en la linea superior. Así es, de ser finalista en el Mundial a quedar fuera de su club.

Durante toda la temporada competitiva fue jugador titular de Fnatic, pero era claro que Gabriël "Bwipo" Rau, su suplente, se ganó el puesto principal por su desempeño en el Mundial. No obstante, el jugador de League of Legends no se va en malos términos.

El mismo club ha demostrado estar agradecido con un video de despedida que se titula ' merci'. Allí se pueden ver las mejores jugadas de 'top laner', tanto en certámenes Mundiales, como en el competitivo de Europa.



' sOAZ' vestirá desde ahora los colores de Misfits Gaming, equipo que jugará en Europa pero es de origen estadounidense. Por el momento, se han confirmado otros dos fichajes más en el club: Nubar "Maxlore" Sarafian en la jungla y Fabian "Febiven" Diepstraten como 'mid laner'.