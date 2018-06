Riot Games se caracteriza por crear eventos temáticos para presentar nuevos contenidos de campeones o de modos de juego para League of Legends . Ahora, ha anunciado " VS ", un evento donde se desbloquearán los aspectos legendarios de Garen y Darius.

Sus respectivos nombres serán " Garen Rey Divino " y " Darius Rey Divino ", y sólo uno podrá ser el gobernante supremo de este evento. El 27 de junio comenzará el evento " VS " y deberás elegir una de las dos facciones: el orden o el caos.

Además de esto, las misiones desbloquearán piezas para desbloquear el Orbe de León , en caso hayas elegido el camino de Garen , o el Orbe de Lobo , en caso seas del ejército de Darius . Ambas skins costarán 1820 RP cada una y también podrán conseguir paquetes que lo incluyan.

URFAR (Foto: Riot Games) URFAR (Foto: Riot Games)

Por último, se habilitará temporalmente el modo de juego URFAR , conocido por lo divertido que es al obtener cualquier campeón al inicio de la partida y una reducción descomunal de CDR en los poderes. En URF ( Ultra Rapid Fire ) las habilidades no cuestan maná o energía.

Descripción oficial del evento VS en League of Legends:



"VS vuelve en el reino de los Monarcas Supremos. Garen, el juez absoluto de su reino y Darius, el belicista, se enfrentarán por el premio definitivo: un mundo de reinado perpetuo o un mundo de guerra eterna. Tú decides quién reinará."