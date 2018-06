El MOBA de Riot Games presentó las nuevas apariencias legendarias de Garen y Darius hace unos días en las redes sociales: No obstante, no se añadió información al respecto de como conseguirlas en League of Legends .

El día de hoy (27 de junio) se lanzó el primer tráiler del evento. Aquí se pueden ver las diferentes animaciones que se obtendrán al momento de comprar las skins . Si se presta atención a los detalles se puede ver que los personajes cambian completamente de forma al ejecutar la habilidad definitiva.

Ambas apariencias ya están disponibles en el cliente de League of Legends . Se han titulado como Rey dios y tendrán un precio de 1820 Riot Points cada uno, como cualquier otra apariencia en el día de lanzamiento.

Hoy 27 de junio se habilitó el evento que durará dos semanas, hasta el 11 de julio. Garen gobierna sobre su gente y les brinda control sobre sus vidas, además les ofrece paz y prosperidad. Por otro lado, Darius cree que todos los humanos deben enfrentar peligros del mundo como precio para conseguir la verdadera libertad. Elegirás un camino en League of Legends y deberás completar las diferentes misiones.