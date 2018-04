Hai "Hai" Du Lam debutó hace más de 6 años en el ámbito competitivo de League of Legends creando su propio equipo llamado "No Fear". Ahora, anuncia su retirada del ámbito competitivo para explorar otras áreas que le gustan.

Su carrera comenzó durante su etapa de estudiante en la Universidad estatal de Michigan, logrando a finales del 2012 un Elo de 2500 en el juego y consiguiendo la 5ta posición entre toda su región en Solo-Queue.

Ha jugado en diferentes equipos, pero sin duda su paso más importante fue con Cloud9, donde estuvo más tiempo y con los roles más variados. En diciembre del 2017 fichó para los Golden Guardians, pero sería por pocos meses, ya que anunció su retirada en una ronda de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

Hai "Hai" Du Lam jugando LoL desde el hospital (Foto: Hai)

"Ya no soy parte de los Golden Guardians y ahora estoy avanzando hacia el siguiente paso en mi carrera", comentaba Hai. "Actualmente estoy interesado en seguir un estilo de vida de retransmisión, creación de contenido o embajador de marcas ya que tengo la posibilidad de arriesgarme durante un año o dos para tener éxito en ello (refiriéndose a los perfiles de trabajo). Me doy cuenta de que es difícil pero haré lo posible para retransmitir durante 40 horas a la semana por el momento y me concentraré yen jugar partidas con 5 personas para enseñarles los "shotcallings" y ayudar a otros con eso" comentó.