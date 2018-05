El Mid-Season Invitational 2018 (MSI) de League of Legends reune a los primeros puestos de ocho regiones competitivas: Turkia, Rusia, Brasil, Latinoamérica Norte, Sudeste Asiático, Oceanía, Latinoamérica Sur y Japón.

Del continente Americano han salido tres equipos que lucharán por un cupo en el evento principal del MSI 2018: Kabum E-Sports, como representante del servidor de Brasil; Rainbow 7, representante de Latinoamérica Norte; y Kaos Latin Gamers, de Latinoamérica Sur.

Perú, actualmente se encuentra en la región sur del servidor de América Latina. No cuenta con un equipo en la primera liga; no obstante, Mad Kings estuvo cerca de clasificarse a la CLS para competir con los más grandes equipos de la región.

3 de Mayo:

- 7:00 am – Gambit Esports vs Kaos Latin Gamers

- 8:00 am – Rainbow7 vs Ascension Gaming

- 9:00 am – Gambit Esports vs Ascension Gaming

- 10:00 am – Rainbow7 vs Kaos Latin Gamers

- 11:00 am – Kaos Latin Gamers vs Ascension Gaming

- 12:00 m – Rainbow7 vs Gambit Esports



4 de Mayo:

- 7:00 am – BAUSuperMassive eSports vs Dire Wolves

- 8:00 am – KaBuM! e-Sports vs PENTAGRAM

- 9:00 am – BAUSuperMassive eSports vs PENTAGRAM

- 10:00 am – KaBuM! e-Sports vs Dire Wolves

- 11:00 am – Dire Wolves vs PENTAGRAM

- 12:00 m – KaBuM! e-Sports vs BAUSuperMassive eSports



5 de Mayo:

- 7:00 am – Ascension Gaming vs Gambit Esports

- 8:00 am – Kaos Latin Gamers vs Rainbow7

- 9:00 am – Ascension Gaming vs Rainbow7

- 10:00 am – Kaos Latin Gamers vs Gambit Esports

- 11:00 am – Gambit Esports vs Rainbow7

- 12:00 m – Ascension Gaming vs Kaos Latin Gamers



06 mayo

- 7:00 am – PENTAGRAM vs BAUSuperMassive eSports

- 8:00 am – Dire Wolves vs KaBuM! e-Sports

- 9:00 am – PENTAGRAM vs KaBuM! e-Sports

- 10:00 am – Dire Wolves vs BAUSuperMassive eSports

- 11:00 am – BAUSuperMassive eSports vs KaBuM! e-Sports

- 12:00 m – PENTAGRAM vs Dire Wolves