El mundo de los eSports sigue en crecimiento, actualmente se juega The International 2018, el Mundial de Dota 2 , con más de 24 millones de dólares en premios. Riot Games , por su parte, ya cuenta los días para el inicio de Worlds 2018, su Mundial de League of Legends. En el marco de esta fiesta de los deportes electrónicos, Javier España realizó una conferencia de prensa.

El gerente de contenidos de eSports de Riot Games comentó a los medios internacionales acerca del esfuerzo que realizan para que League of Legends y otros videojuegos competitivos dejen atrás los estereotipos para impulsar el crecimiento de los deportes electrónicos en la región del continente.

" Estamos presentes en la región, siempre hablamos con los medios, colocamos oficinas locales, esto es lo que hace distinto Riot Games. (...) Nosotros tenemos más audiencia (en general) que la NBA y queremos crear un liga de América Latina desde dentro.".

Además, añadió que es todo un reto expandir esta nueva industria y tienen un fuerte sentido de la responsabilidad al ser los primeros en buscar presencia en América Latina. Riot Games busca una audiencia comprometida y no enfocada en lo casual que puede llegar a ser League of Legends.



A su vez, compartió su apreciación con respecto al paso que daría el MOBA en los Juegos Olímpicos. " Actualmente ya hemos buscado un espacio en los Juegos Asiáticos, y estamos convencidos que LoL es un deporte. Pero, no es el fin del mundo si no estamos en los Juegos Olímpicos. Debemos hacer bien nuestro trabajo y seguir creciendo independientemente de eso".