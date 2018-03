League of Legends tiene la costumbre de realizar un evento por "April Fools", un día donde nada es lo que parece porque todo aquí es parte de una gran broma. Este día se celebra en todo el mundo, en especial en Estados Unidos.



Este año, Riot Games ha presentado ​su evento del día de los inocentes, anunciando nuevos skins, nuevos emoticones, centinelas y el regreso de Draven Draven, uno de los aspectos más raros jamás creado en League of Legends.​

Pizza Delivery Sivir (Foto: League of Legends) Pizza Delivery Sivir (Foto: League of Legends)

Birdio (Foto: League of Legends) Birdio (Foto: League of Legends)

Por otro lado, en la tienda y en la pestaña Hextech, habrán una nueva cápsula y una bolsa especial que contendrá más de 60 fragmentos de skins que podrás canjear por los verdaderos. De momento, los de acceso limitado y mítico se han excluido de la bolsa.



Finalmente, el mapa cambiará para dar lugar a nuevos monstruos de jungla más divertidos y minions temáticos. ​Se ha confirmado también que llegará el modo One for All a la grieta del invocador. Recuerden que este evento estará disponible desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril aproximadamente.