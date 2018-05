Fnatic , Team Liquid , Royal Never Give Up , Kingzone DragonX , Flash Wolves y EVOS Esports son los que han llegado hasta esta instancia de la competición. League of Legends encontró un espacio a mitad de año para enfrentar a los primeros puestos de varias regiones competitivas incluyendo a América Latina.

Serán cinco días intensos en los que se medirán los seis mejores equipos del mundo. Cuatro de ellos ya estaban clasificados (Fnatic, Kingzone DragonX, Royal Never Give Up y Team Liquid). Pero EVOS Esports, de Vietnam, y Flash Wolves, de Taiwán, han pasado la etapa apertura de la competición de League of Legends .

Horarios del MSI 2018 - Fase Principal

11/5



11:00 – Fnatic vs. Royal Never Give Up

12:00 – EVOS Esports vs. Flash Wolves

13:00 – Kingzone DragonX vs. Team Liquid

14:00 – Flash Wolves vs. Fnatic

15:00 – Team Liquid vs. EVOS Esports

16:00 – Royal Never Give Up vs. Kingzone DragonX



12/5



11:00 – Kingzone DragonX vs. Fnatic

12:00 – Royal Never Give Up vs. EVOS Esports

13:00 – Team Liquid vs. Flash Wolves

14:00 – EVOS Esports vs. Kingzone DragonX

15:00 – Flash Wolves vs. Royal Never Give Up

16:00 – Fnatic vs. Team Liquid



13/05



11:00 – Royal Never Give Up vs. Team Liquid

12:00 – EVOS Esports vs. Fnatic

13:00 – Kingzone DragonX vs. Flash Wolves

14:00 – Royal Never Give Up vs. Fnatic

15:00 – Flas Wolves vs. EVOS Gaming

16:00 – Team Liquid vs. Kingzone DragonX



14/05



11:00 – Kingzone DragonX vs. Royal Never Give Up

12:00 – Fnatic vs. Flash Wolves

13:00 – EVOS Gaming vs. Team Liquid

14:00 – Royal Never Give Up vs. Flash Wolves

15:00 – Kingzone DragonX vs. EVOS Esports

16:00 – Team Liquid vs. Fnatic



15/05



11:00 – Fnatic vs. Kingzone DragonX

12:00 – EVOS Esports vs. Royal Never Give Up

13:00 – Flash Wolves vs. Team Liquid

14:00 – Fnatic vs. EVOS Esports

15:00 – Flash Wolves vs. Kingzone DragonX

16:00 – Team Liquid vs. Royal Never Give Up