A través de Twitter Meteos comunicó que su contrato fue traspasado desde su equipo actual 100 Thieves a FlyQuest , pero que el no tiene la intención de jugar para ellos, ha puesto en duda su futuro en el competitivo de League of Legends .

Aquellos siguen el eSport de LoL de Norte América sabrán que el sistema de equipos cambió drásticamente. Ahora varios clubes de la NBA son dueños de los cupos que abrió Riot Games , correspondientemente, varios jugadores migraron a estos equipos.

Meteos es uno de los junglas más veteranos del eSport , pero no ha tenido una buena temporada, ha estado saliendo y entrando del equipo titular con mucha frecuencia y parece que 100 Thieves quiere venderlo. FlyQuest tiene actualmente el contrato del jugador pero, al parecer, no se le notificó.

League of Legends League of Legends (LoL): Meteos anuncia que ha sido traspasado a FlyQuest, pero no hay cupo como titular. (Foto: Twitter)

Este fue su mensaje en Twitter: "Acabo de enterarme de que mi contrato ha sido traspasado a FlyQuest , pero Academy no tiene un puesto titular disponible", publicó Meteos. "No estoy interesado en jugar en (equipos) academia así que no sé qué haré en el futuro".

El jugador profesional de League of Legends quiere mantener seguir luchando por su titularidad en la CLS . Habrá que esperar para que los clubes lleguen a un acuerdo mutuo.