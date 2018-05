El fin de semana se llevó a cabo la Gran Final del Mid-Season Invitational 2018 de League of Legends , donde se enfrentaron las leyendas China Royal Never Give Up contra el equipo Coreano Kingzone Dragon X , saliendo el primero victorioso del enfrentamiento.

Sin embargo, más allá del desempeño de sus jugadores, lo que nadie esperaba era que con esta final, el MSI 2018 se convertiría en el evento de eSports con más audiencia de la historia. Sólo en la final hubo un pico de 127 millones de personas mirando en vivo la Gran Final, superando incluso al Super Bowl de este año, que sólo llego a 103,4 millone s de televidentes en la NBC.

De todo ese total, el principal foco de espectadores se concentró en el stream de China , que albergó al 99% de las personas conectadas en ese momento. Esto significa que casi el 10% de toda China estaba concentrada en el partido de RNG vs. Kingzone Dragon X.

Lastimosamente, se han levantado rumores de que los servicios de streaming habrían utilizado "bots" para poder llegar a este increíble número. Sin embargo, recordemos que China y todo el continente asiático tiene a los eSports casi como su deporte bandera, por lo que no sería raro este logro. Los deportes electrónicos están creciendo, superando a los deportes tradicionales y esta es una clara muestra de ello.