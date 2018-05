Ya arrancó el Mid-Season Invitational 2018 (MSI) de League of Legends. Ocho regiones competitivas llevan a sus primeros puestos para conseguir uno de los dos cupos para el evento principal. Las regiones participantes son: Turkia, Rusia, Brasil, Latinoamérica Norte, Sudeste Asiático, Oceanía, Latinoamérica Sur y Japón.

El enfrentamiento entre Kaos Latin Gamers vs. Rainbow7 tuvo este momento destacado, gracias al peruano del equipo representante de Latinoamérica Norte. Se quedó completamente rodeado por los integrantes de KLG en la jungla enemiga pero resolvió con categoría.

Utilizó la invisibilidad del campeón Kha'Zix deLeague of Legends para huir en dirección contraria a sus perseguidores. Pero cada vez se adentraba más en el territorio enemigo, optó por correr entre las torretas enemigas y logró evadir la muerte.

MSI 2018 League of Legends horarios:

3 de Mayo:

- 7:00 am – Gambit Esports vs Kaos Latin Gamers

- 8:00 am – Rainbow7 vs Ascension Gaming

- 9:00 am – Gambit Esports vs Ascension Gaming

- 10:00 am – Rainbow7 vs Kaos Latin Gamers

- 11:00 am – Kaos Latin Gamers vs Ascension Gaming

- 12:00 m – Rainbow7 vs Gambit Esports



4 de Mayo:

- 7:00 am – BAUSuperMassive eSports vs Dire Wolves

- 8:00 am – KaBuM! e-Sports vs PENTAGRAM

- 9:00 am – BAUSuperMassive eSports vs PENTAGRAM

- 10:00 am – KaBuM! e-Sports vs Dire Wolves

- 11:00 am – Dire Wolves vs PENTAGRAM

- 12:00 m – KaBuM! e-Sports vs BAUSuperMassive eSports



5 de Mayo:

- 7:00 am – Ascension Gaming vs Gambit Esports

- 8:00 am – Kaos Latin Gamers vs Rainbow7

- 9:00 am – Ascension Gaming vs Rainbow7

- 10:00 am – Kaos Latin Gamers vs Gambit Esports

- 11:00 am – Gambit Esports vs Rainbow7

- 12:00 m – Ascension Gaming vs Kaos Latin Gamers



06 mayo

- 7:00 am – PENTAGRAM vs BAUSuperMassive eSports

- 8:00 am – Dire Wolves vs KaBuM! e-Sports

- 9:00 am – PENTAGRAM vs KaBuM! e-Sports

- 10:00 am – Dire Wolves vs BAUSuperMassive eSports

- 11:00 am – BAUSuperMassive eSports vs KaBuM! e-Sports

- 12:00 m – PENTAGRAM vs Dire Wolves