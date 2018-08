¿Todavía no sabes que skin comprar en League of Legends? Pues no gastes de más, ya que Riot Games te trae una lista periódica de apariencias que se pondrán en oferta durante el mes de septiembre. Por supuesto, la empresa se reserva la fecha en la que las publicarán pero te compartimos la lista completa.

Ofertas de skins de League of Legends - Septiembre

Campeón Precio de oferta (RP) Aspecto Precio de oferta (RP) Akali 395 Archiduque Nasus 375 Anivia 395 Pantheon Panadero 487 Aurelion Sol 487 Heimerdinger Estallido 260 Caitlyn 440 Twisted Fate Luna de Sangre 675 Diana 440 Shyvana Garras de Hueso 260 Ekko 487 El Monzón Blitzcrank 260 Ezreal 440 Tristana Bucanera 260 Galio 395 Capitán Volibear 375 Gnar 487 Maokai Carbonizado 487 Gragas 395 Xin Zhao Comando 260 Illaoi 487 Maestro Yi Espada Cósmica 675 Jarvan IV 440 Miss Fortune Vaquera 375 Jayce 440 Orianna Estrella Oscura 675 Jhin 487 Braum Matadragones 487 Jinx 487 Viktor Mecanizado 487 Kalista 487 Kha'Zix Guardián de las Arenas 487 Karthus 395 Katarina del Alto Mando 375 Kayn 487 Lucian Asesino a Sueldo 487 LeBlanc 395 Cho'Gath Jurásico 487 Lee Sin 440 Trundle Ligas Menores 260 Lissandra 487 Vi Golpe de Neón 487 Miss Fortune 395 Leona Veraniega 487 Rek'Sai 487 Rumble de la Jungla 487 Rumble 440 Xerath Hijo de las Runas 375 Shaco 395 Evelynn Rompecerrojos 375 Shyvana 395 Akali Colmillo de Plata 487 Sona 395 Sir Kled 487 Vel'Koz 487 Brujita Lux 260 Viktor 440 Zac Arma Especial 487 Volibear 440 Janna Guardiana Estelar 675 Xerath 440 Tío Ryze 260 Yasuo 487 Shen Señor de la Guerra 487

Atención invocador, League of Legends también ha anunciado que debido a que están publicando las ofertas con anticipación no ofrecerán reembolsos parciales por campeones ni aspectos comprados antes del comienzo del descuento.

Como era de esperarse también compartieron las ofertas tempranas y los gestos respectivos. Te los compartimos a continuación.

Aspecto Precio (RP) Precio de oferta (RP) Wukong Lancero del Nimbo 1350 975 Rumble Barón del Yermo 1350 975 Teemo Abejorro 1350 975 Evelynn Luna de Sangre 975 750

Gesto Precio (RP) Precio de oferta (RP) ¡¡Supermegagesto Requetemortal!! 350 175 Poro atrevido 350 175 Error 350 175 Lindo minino 350 175 Gruñón 350 175 Mucho amor 350 175