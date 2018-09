League of Legends se abrió con la prensa y dio espacios para conocer mejor a los jugadores que participarán en la Final Latinoamérica Movistar 2018. Renato "Renyu" Gallegos, Diego "SolidSnake" Vallejo y Diego "Arce" Arce Chang son los tres peruanos del equipo Infinity eSports que comunicaron sus expectativas de esta serie de cinco partidas.

Por un lado, " Arce", jugador veterano de la escena competitiva de la LLN comentó que no es su primera vez que gana la copa del norte y que se siente bastante seguro de su equipo de League of Legends. " Yo si siento que este equipo tiene mucho que demostrar. (...) Si siento que tenemos mucho potencial en general, pero al fin y al cabo la una forma de medirnos es compitiendo allá (Corea del Sur)..."



" Ahora me gustaría demostrar, fuera de que este partido no es tan importante (...), me gustaría ganarles aquí en Chile para demostrar cuál es el mejor equipo de Latinoamérica.".

"Arce" sobre cómo miden a su rival:

"Hemos evaluado a KLG, pero al momento de enfrentarnos contra ellos nuestra mentalidad es simplemente jugar nuestro juego (...). Simplemente estar concentrados, sabemos que es un buen equipo, tiene mucha experiencia internacional. Pero la última vez que nos enfrentamos no era un rival imposible.".

League of Legends (LoL): opiniones de los peruanos de la Final Latinoamérica Movistar 2018. (Video: Renato Mogrovejo)

Renato “Renyu” Gallegos, Diego “SolidSnake” Vallejo, por otro lado, se refirieron a su posición acerca de este partido de League of Legends ( LoL):



" Yo siento que este partido es más que nada, para nosotros, para desenvolvernos ante un público y divertirnos, y dar lo mejor de nosotros. Siento que nos va a ayudar mucho este partido de cara al Mundial.", comentó Diego “SolidSnake” Vallejo.



" Este partido es más como una unión entre LAN y LAS. (...) Es por que el próximo año van a unir las ligas (norte y sur) y quieren ver el último show (...). Pero si vamos a darlo todo por ganar y dar un buen papel en el Mundial también.", añadió Renato “Renyu” Gallegos.

No te pierdas la Final Latinoamérica Movistar 2018 de League of Legends este 15 de septiembre a través de Twitch. Podrás ver un pequeño adelanto de lo que se vivirá en Worlds 2018.