League of Legends es acusado de violación de privacidad de usuarios

A través de Reddit y YouTube se ha presentado un caso sumamente interesante.El usuario keephere aprovechó estas redes para denunciar un caso de supuesta violación de derechos de la privacidad de los jugadores de League of Legends.

¿Qué sucedió? A modo de resumen, el afectado comenta que tenía abierta una pestaña de Google Chrome con la búsqueda 'Cheat Engine', un programa para modificar de forma simple el código de juegos y aplicaciones. A su vez, tenía el videojuego abierto.

Al momento de ingresar a un partida, el sistema de su ordenador reporta un problema crítico en el que se advierte que se están usando programas de terceros. Seguido del siguiente mensaje:



" Por favor, desactiva cualquier 'overlay', streaming, o software que modifique la experiencia de juego. Adicionalmente, posiblemente necesitarás otorgarle los permisos a esta aplicación en tu software de seguridad".

Se alega de que League of Legends está observando o tomando registro de otros programas que la PC está ejecutando. Riot Games no anuncia en el contrato de usuario que se haga una lectura del navegador web de los jugadores.



No obstante, en el acuerdo de privacidad, sí se señala que League of Legends recolecta información para 'evitar malas prácticas' o usar programas de terceros para modificar la experiencia de juego.