España es uno de los países de habla española mejor posicionados en los eSports. Poco a poco, las competiciones de diferentes videojuegos se ha abierto paso en toda Europa, creando su propia Liga de Videojuegos Profecional (LVP) que llegó hace poco al Perú.

Es por esto que no es sorprendente que Riot Games , creadores de League of Legends , haya creado un nuevo circuito en el país para encontrar a las nuevas promesas de los eSports. En este caso particular, la misma compañía ha confirmado que se enfocarán en los aficionados que recién se inician en los eSports.

"Apostamos por el mercado español y queremos invertir para que los jugadores, aficionados y el entorno alrededor de League of Legends tenga más soporte", comentó Alberto Guerrero, Country Manager de Riot Games Iberia. "Tenemos muy buena salud a nivel competitivo, muy por encima del resto de Europa".

El Circuito Tormenta es la competición amateur presencial de League of Legends en España. Reúne a tus amigos, forma equipos y compite para clasificarte a la gran final. Tú decides ¿Jugar o competir? #somoslatormentahttps://t.co/DdvuaDXQ3K pic.twitter.com/4dORzBfbJc — League of Legends ES (@lol_spain) 26 de abril de 2018

De momento, se ha confirmado las siguientes fechas para las competiciones futuras de este Circuito Tormenta. Si quieren saber cómo participar, pueden visitar la página oficial de League of Legends.



Rift Analyst Cup – 16 y 17 de junio (Barcelona)

– 16 y 17 de junio (Barcelona) Gamergy Open – 22, 23 y 24 de junio (Madrid)

– 22, 23 y 24 de junio (Madrid) Dream Cup – 12, 13, 14 y 15 de julio (Valencia)

– 12, 13, 14 y 15 de julio (Valencia) Island of Legends – 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de julio (Tenerife)

– 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de julio (Tenerife) Gamepolis – 20, 21 y 22 de julio (Málaga)

– 20, 21 y 22 de julio (Málaga) Madrid Open Cup – 29, 30 de septiembre (Madrid)

– 29, 30 de septiembre (Madrid) Survival Open – 12, 13 y 14 de octubre (Málaga)