Riot Games puso a la venta la skin Cho'Gath Estrella Oscura en League of Legends desde el 13 de julio hasta el 11 de agosto por motivos de beneficencia. El dinero que se recaudaba iba a ser ser destinado a diferentes ONG de todas las partes del mundo.

League of Legends League of Legends (LoL): Riot Games recauda más de 6 millones de dólares para campaña benéfica. (Foto Riot Games)

PAÍS / ONG SELECCIONADA

Brasil - Fundação Gol de Letra



Chile (LAS) - El Comité para la Democratización de la Informática (CDI)



Francia - Make-A-Wish France



Alemania - Gaming-Aid



Japón - Friends of El Sistema Japan



Corea - Autism Society Korea (ASK)



México (LAN) - Enseña por México



Norteamérica - Make-A-Wish Foundation of America



Oceanía - Headspace National Youth Mental Health Foundation



Rusia - Organización benéfica Sozidanie



Sudeste Asiático - Save the Children



España - Juegaterapia



Turquía - Umut Cocuklari Dernegi



Taiwán - United Way of Taiwan



Reino Unido - Special Effect



Vietnam - Y Tam Social Enterprise



Colombia - Enseña por Colombia



Ecuador - Enseña por Ecuador



Panamá - Enseña por Panamá



Irlanda y otros países europeos - Pieta House

Pues para este fin se confirmó que la empresa ha logrado recaudar 6,1 millones de dólares para todas estas organizaciones. League of Legends no solo otorgó el skin a los compradores, sino también un icono y un emoticono.

Este tipo de acciones de parte de empresas de videojuegos se ha convertido en una tendencia hace unos meses, recordemos que Overwatch vendió la Skin rosa de Mercy para donar dinero a una organización que investiga el cáncer de mama.