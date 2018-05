Un nuevo modo competitivo se abre paso en League of Legends . Este será completamente inclusivo y dará a los jugadores la oportunidad para probar sus habilidades en equipo en un simulador de los eSports de más alto nivel. Estas son las preguntas que nos respondió Leanne Loombe , mánager de producto de Riot Games .

Depor Play : ¿Cómo será jugabilidad de Clash? ¿Será diferente de lo que ya se conoce?



Leanne : "No, Clash es una modalidad de torneo para todos los jugadores de todas las habilidades para que disfruten de League of Legends en un ambiente de equipo.".



Depor Play : Aparte de los 'ranks' que actualmente existen, los jugadores tendrán que escalar en el modo Clash?



Leanne : "Una de las cosas únicas que tiene Clash es que no hay restricciones con respecto a con quienes puedes jugar. Un jugador de Bronce puede jugar con uno de Diamante, uno de Plata con otro de Oro, etc.



Cuando creamos nuestro equipo de Clash, lo haremos con un peso promedio que involucre a todos, inclinado hacia el jugador de mayor nivel. Jugarás las partidas más equilibradas si eliges a gente de tu equipo con habilidades similares a ti, pero nosotros queremos estar seguros que todos puedan jugar con sus amigos sin importar el 'rank'. El 'matchmaking' en Clash toma en cuenta, e intenta encontrar a un oponente del mismo nivel que el tuyo (...). No obstane, mientras más avances en el torneo, tendrás que enfrentar a mejores competidores en tu promedio de nivel para poder ganarlo todo.".

Depor Play : ¿Cuáles son los planes de Riot Games con respecto al éxito de este modo de juego?



Leanne: " League of Legends es un deporte electrónico, es un juego enfocado en el trabajo en equipo y nuestro objetivo número uno con Clash es devolverle el juego en equipo a League. Queremos darle a los jugadores una razón para jugar juntos y esa motivación actualmente se ha perdido (...).



Queremos que todos prueben Clash, este no es solo para los más habilidosos jugadores es para que todos tengan la oportunidad de probar el reconocimiento que viene con la competición (...).".

Depor Play : ¿Cómo funcionarán los bloqueos en Clash?



Leanne : "Todos los campeones estarán disponibles en Clash, es algo que lo hace especial. El 'draft' funcionará como el juego profesional, con el bloqueo en secuencia de 3-3-2-2"



Depor Play : ¿Puedes darnos algunas recomendaciones para los nuevos jugadores de Clash?



Leanne : "Recuerda que jugar como equipo es diferente de 'solo queue'. Por ejemplo, si insultas a tu jungla, estarás con él todo el fin de semana. Así que no lo hagas.



Depor Play : ¿Crees que Clash tendrá el mismo destino que Dominion o Ascensión?



Leanne: No.