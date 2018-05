Luego de muchas partidas intensas en la fase de grupos, llegamos a los cuartos de final y por último a la Gran Final del Mid-Season Invitational 2018 de League of Legends , donde el equipo chino Royal Never Give Up salió victorioso contra Kingzone DragonX , el equipo de Corea.

Durante toda la competición, RNG dominó completamente las etapas iniciales, dejando a un Fnatic dominado luego de ganar contra él por 3-0. Por otro lado, el equipo de Corea si tuvo que esforzarse un poco más, quedando 3-1 contra Flash Wolves.

Sin embargo, una vez se enfrentaron cara a cara ambos equipos, el poderío de China se hizo presente con un jugador: Uzi. El famoso tirador chino tuvo unas partidas impecables, dejando al tirador enemigo muy por debajo de su KDA , llevando a RNG a la victoria.

Con este trofeo, ambas regiones empatan con el número de campeonatos que han ganado de la MSI . Recordemos que en el 2015, Edward Gaming se coronó campeón, en el 2016 y 2017 fue SK Telecom T1 y ahora el campeón de la MSI 2018 es Royal Never Give Up.