Según la página web OP.GG , Sion es el mejor campeón de League of Legends actualmente, posicionándose con un 54.28% de victorias en la liga a pesar de ser elegido solo un 16.93% de los juegos.



​El motivo de esta subida de poder en Sion no se debe a los cambios en el campeón, ya que no recibe ninguno desde la pre-temporada de este año, pero si puede que sea más viable en la línea superior por el abuso que tiene con las nuevas runas.



Y es que, por ejemplo, Cometa Arcano puede aplicarse con mucha seguridad al usar la Q y la E de Sion, mientras que la Mejora Glacial también es ​una buena opción para aquellos jugadores que prefieren un juego más cercano y agresivo.

De momento no hay ninguna señal de que Riot Games cambie el kit de habilidades de este, por lo que los jugadores de Top pueden intentar los combos ya mencionados para hostigar a su oponente y subir ese porcentaje de victorias que ya tiene.