Faker está virtualmente eliminado del Mundial de League of Legends. Entre sus ausencias en el equipo principal, sumado con los pocos resultados que han demostrado el resto de integrantes de SK Telecom T1 ha arrinconado al equipo a quedarse fuera de uno de los certámenes más importantes de los eSports.

Luego de ser el único equipo en haberse llevado la Copa del Invocador en tres años diferentes, pelean por no caer en el olvido. Su decaída, en tanto a resultados, comenzó prácticamente en la temporada de primavera 2018, su cuarto lugar no le favorecieron para ingresar al Mid-Season Invitational 2018 de League of Legends.

En la última temporada de verano, tras solo dos paridos por disputarse, ha caído a la posición número 7. Tras sus resultados y en contraste con las grandes figuras del equipo ya es considerado por los expertos como la peor versión de SKT T1 de la historia.

Por el momento, se consuelan en su posición 30 en la clasificación a Worlds 2018. Su única esperanza será sumar sus últimos puntos necesarios en los Regionales de Corea y que los demás no sumen. Es sin duda una pequeña ventana por la que el equipo de Faker puede clasificar al Mundial de League of Legends.