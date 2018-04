Atención invocadores, la CLS en estos días podría rotar de equipos. La primera división de League of Legends del Sur de América ya arrancó la competición de relegación y promoción. Solo los mejores se quedarán, mientras que los demás tendrán que volver a luchar su cupo en la siguiente temporada.

El día jueves 26 de abril se jugarán 5 partidas:



- Universidad Católica Esports vs. Coscu Army 16:00 p.m.

- Evilvice Esports vs. Dark Horse 17:00 p.m

- Coscu Army vs. Mad Kings 18:00 p.m

- Universidad Católica Esports vs. Evilvice Esports 19:00 p.m

- Mad Kings vs. Dark Horse 20:00 p.m

Por otro lado, el viernes 27 de abril se jugarán las siguientes partidas:



- Universidad Católica Esports vs. Dark Horse 16:00 p.m.

- Coscu Army vs. Evilvice Esports 17:00 p.m.

- Universidad Católica Esports vs. Mad Kings 18:00 p.m.

- Coscu Army vs. Dark Horse 19:00 p.m.

- Evilvice Esports vs. Mad Kings 20:00 p.m.