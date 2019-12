Con 25 años de edad, el jugador coreano Cho “Mata” Se-hyeong se retira oficialmente del eSport de League of Legends. A través de su cuenta de Twitter compartió un sentido mensaje para sus seguidores.

"Hola, aquí Mata. Luego de mucha consideración, he decidido que con el final del 2019 daré por concluida mi carrera como jugador profesional.

Hubo un tiempo en el que mis padres descubrieron que jugaba vidoejuegos cuando debía estar preparándome para mi segundo intento de ingresar a la universidad. Una vez que ingresé a un torneo les prometió que si no funcionaba me enfocaría en mis estudios. Una promesa que no tengo intensión de cumplir.

Fue una mentira desde el inicio. He estado en muchos equipos: MVP, VG, RNG, KT SKT, y gracias a a mis compañeros y los miembros del staff he tenido una segunda oportunidad de vida. Ha sido un camino maravilloso.

Con más torneos ganados, mi carrera creció y mucho más dinero llegó. Fuer muy bueno pero me hizo mucho más feliz los gritos y aliento de los fans. Por otro lado, hay momentos de los que me arrepiento, que sé que pude hacer mucho mejor. En este momento, quiero jugar muchos más videjuegos y estoy segudo que puedo ser muy bueno en ellos, pero tengo un sentimiento de monotonía.

He tenido el apoyo, las críticas, odio y atención de los fans. Siempre estaré agradecido por el soporte. Gracias por estar conmigo estos siete años.

Espero que los actuales y futuros jugadores vivan en un mundo en donde no reciban malos tratos. Será difícil, pero, en tu camino como jugador profesional, te deseo mucha diversión.", compartió en redes.

Mata fue campeón de Worlds 2014, el Mundial, con Samsung Galaxy White y llegó a la tercera posición en el Mundial del 2019 junto a la escuadra SK Telecom T1, junto a “Faker”, el mejor jugador histórico de League of Legends.

