La Liga Latinoamericana de League of Legends se mudó de Santiago de Chile a la Ciudad de México. La inversión del nuevo estadio en donde se jugarán todas las partidas de temporada regular fue de 2.5 millones de dólares. Una gran apuesta por parte de Cinemex.

Otro de los aliados de esta liga es TV Azteca, el cual cuenta con su propia transmisión de los encuentros.

Depor visitó las instalaciones y pudo conversar con Sebastián “Oddie” Niño luego de sus victorias en las primeras jornadas. Nos reveló que el retiro está muy cerca.

¿Cómo has sentido el cambio de ‘roster’? Sobre todo la salida de ‘Buggax’.

No fue un cambio abrupto para nosotros. No fue tan duro como pensaba. Saber que no ibas a tener un carry era complicado, pero ‘Jirall’ es una voz de líder que nos tranquiliza. No fue un cambio duro ni abrupto, sino positivo para nosotros.

La estrategia del equipo ha cambiado poco. Sigues siendo un factor importante para el ‘early game’.

Obviamente, es lo que espero. Quiero ser alguien que ayude al equipo, no importa si soy el MVP de la partida, más que nada quiero sacar adelante al equipo. También deseo dar un esfuerzo extra ya que va a ser mi último año. Hay que darlo todo.

¿Cuál es el plan de retiro?

Es muy probable el retiro. Desde el año pasado decidí darle la oportunidad a alguien más.

¿Qué te gustaría haces después de League of Legends?

Voy a estar (en la LLA) hasta fin de año. Si llegamos al Mundial lo vamos a dar todo para poder pasar el Play-In, es un sueño desde el 2016.

Cuando me retire, voy a buscar estudiar. Es algo que hacía antes pero me llamaron del equipo. Ya tengo mi carrera pagada así que no habrá problema. Tengo la libertad de pagarme mis cosas.

¿Qué te gustaría estudiar?

Odontología. Estaba estudiando odontología.

¿A corto plazo deseas pasar la fase Play-In del Mundial, verdad?

Mi sueño desde el 2016, que me mantuvo en la liga y no me retiré, fue ir más allá del Play-In y enfrentar a otras regiones. Mi sueño es cumplir el sueño de toda América Latina.

¿El techo de la región es el PlayIn? ¿Qué hace falta?

Creo que el techo de los latinoamericanos es uno mismo. Hay que creérsela. Infinity Esports le ganó a uno de los mejores equipos, creo que fue G2 Esports. Pero luego cayeron. El error del Latinoamericana es que no se la creen. Hay jugadores muy buenos.

¿Luego de tu retiro, tienes planeado seguir en los eSports? Quizás como coach o dueño de un equipo.

No voy a dejar LoL. Voy a seguir jugando, quizás sea streamer. De coach no me veo pero sí me han ofrecido ser parte de una organización, como dueño. ‘Arce’ me lo ofreció. Sería el próximo año, claro. Ahora como jugador no puedo, voy a darlo todo.

¿Algún consejo para los muchachos de Claro Guardians League?

Es una oportunidad muy grande para Perú (de llegar a la Liga Latinoamericana). Pero note que en el anterior promoción/relegación perdimos muy feo. Hay que aprender de como juegan otras regiones y creérsela.