El coronavirus parece ser cosa del pasado. Riot Games ha reanudado las ligas presenciales de todos los servidores y también se organiza el Mid-Season Invitational 2023 (MSI), el torneo de medio año de League of Legends.

Los dos mejores de China, Europa, Norte América y Corea se sumarán a los campeones de Vietnam, Brasil, Japón y Latinoamérica para definir al club que está en mejor forma en esta primera mitad de temporada 2023.

Será un evento presencial en el Copper Box Arena de Londres, Reino Unido, desde el 2 al 21 de mayo. A diferencia de otros años, el formato del MSI 2023 cambiará a dos fases de eliminación doble: la fase play-ins y la fase de llaves.

“Desafía las expectativas. Desafía a los haters. Desafía a las dudas. EL MSI busca mostrar la fuerza regional a mitad de la temporada. Es el primer paso hacia la grandeza, y una oportunidad para superar los límites y presentarse con un espíritu desafiante.

Este año, el MSI contará con dos fases de eliminación doble: la fase de Play-Ins y la fase de llaves, lo que dará a las regiones más oportunidades de desafiar todas las probabilidades”, detalla la empresa organizadora con respecto a la temática del evento.

Venta de entradas

Las entradas se pondrán a la venta el 23 de febrero a las 4:00 a.m (hora de México), 5:00 a.m. (Colombia y Perú). Los precios van desde los 24 a las 94 libras. Podrás comprar tus entradas en el siguiente enlace.

La fase de Play-Ins será del 2 al 7 de mayo

será del 2 al 7 de mayo La fase de llaves será del 9 al 14 y del 16 al 20 de mayo

será del 9 al 14 y del 16 al 20 de mayo La final será el 21 de mayo

¡Quienes cuenten con tarjeta Mastercard podrán acceder a las entradas de preventa! El 21 de febrero a las 4:00 AM (MX) / 5:00 AM (CO/PE) / 7:00 AM (CL/AR) visita la página de las entradas y haz clic en “Comprar entradas”. Selecciona tus asientos y paga con tu tarjeta Mastercard.

Dónde ver la Liga Latinoamérica (LLA)

Bloque HTML de muestra

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.