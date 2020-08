Solo quedan cinco partidas en el competitivo latinoamericano de LoL para conocer el campeón y representante de la región al Mundial. En las semifinales vimos caer a Isurus Gaming en una serie de tres partidas y ahora nos toca ver la Gran Final.

Este sábado 29 de agosto a las 3 de la tarde comenzará el encuentro entre All Knights y Rainbow7.

“Una nueva Gran Final está a la vuelta de la esquina. All Knights y Rainbow7 se verán las caras por primera vez en las eliminatorias, donde los caballeros intentarán convertirse en bicampeones, mientras que R7 querrá levantar de nueva cuenta la copa.”, adelanta LoL Esports Latinoamérica.

Estas fueron las declaraciones de “Newbie”, el soporte de All Knights en la conferencia de prensa previo al enfrentamiento.

¿Sienten presión o favoritismo tras haber ganado el Clausura?

No hay favoritismo ni presión. Hay que cumplir con un deber: salir campeón e ir al mundia. No sirve esta campaña si no vamos al Mundial. Estamos concentrados y vamos por todo.

Segunda final sin público, ¿cómo se sienten?

Se extraña jugar con los fans. Jugar desde la casa es diferente y comienzas el día distinto. Sales de la cama directo a competir (cambias tu rutina). Es diferente pero te adaptas a esta mecánica.

¿Influye la cantidad de partidas que ellos han jugado en estos playoffs?

Vienen de jugar mucho y nosotros casi nada. Sabemos que es un rival importante y conocemos a lo que juegan. Pero igual trabajamos duro.

¿Cómo definen el estilo de juego de All Knights?

Lo definiría lento y aburrido (mentira). Siento que somos un equipos que sabe hacer las cosas. No necesitamos kills para hacer objetivos, tenemos un estilo de juego único. somos un equipo difícil de leer y por eso estamos donde estamos.