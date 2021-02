No cae duda que el partido de la semana 3 de la Liga Latinoamérica de League of Legends era Rainbow7 vs. Isurus Gaming. Quizás el tiburón argentino no va bien en el Apertura pero a ‘Oddie’ le tocaba enfrentar a su ex equipo.

Sebastián ‘Oddie’ Niño se retiró a finales del 2020 de la liga pero regresó en el 2021 por un llamado de emergencia de R7 para llenar el cupo de Santiago “Xypherz” de León, el cual se fue tras la recisión de su contrato.

El encuentro finalizó con una aplastante victoria de R7 sobre Isurus a los 3 minutos. ‘Oddie’ debutó en la temporada 2021 con Skarner, su puntaje fue un solo asesinato, cero muertes y 14 asistencias.

Logró asegurar dos dragones y la bonificación de Baron para cerrar este partido. Lamentablemente, Rainbow7 se mete en la la cuarta posición de la tabla, por debajo de Furious Gaming e Infinity Esports.

En la siguiente fecha de la liga, R7 perdió contra Infinity Esports. Fue un partido bastante reñido que se extendió hasta los 42 minutos. Hay un largo camino para que R7 se meta en playoffs.

Así quedó la tabla de la LLA tras los encuentros de la semana 3

Equipos Partidas ganadas Partidas perdidas Furious Gaming 5 1 Infinity Esports 5 1 All Knights 4 2 Estral Esports 3 3 Rainbow7 3 3 XTEN Esports 3 3 Isurus 1 5 Kaos Latin Gamers 0 6

League of Legends: ‘Oddie’ sale del retiro para competir en la Liga Latinoamérica

Durante el 2020, vimos que varias leyendas de la Liga Latinoamérica de League of Legends se retiraron. Una de ellas proviene de Perú y se ha ganado el título de el mejor jungla de Latinoamérica: Sebastián ‘Oddie’ Niño.

A finales del 2020, este jugador anunció su retiro del ámbito profesional y nos contó todo en esta entrevista. Curiosamente, el retiro solo duró unos meses debido a que ha decidido volver a la LLA para completar la plantilla de Rainbow7.

“Oddie decidió retirarse, es por ello que decidimos rein el homenaje que todos disfrutaron. A su vez, entendemos que los intereses pueden cambar de manera imprevista. No hay cosa que nos alegre más que poder seguir viendo a uno de los mejores jugadores de la región.

Sin embargo, repudiamos y rechazamos todo tipo de acto realizado por las organizaciones que buscan intoxicar con mensajes tendenciosos una industria que necesita salir de eso. La institución tiene que dar el ejemplo, demostrar tanto dentro como fue el buen juego. Ser la mejor organización es mucho más que ganar copas. Es profesar valores fundamentales como el profesionalismo y la ética a diario. Estamos muy tranquilos con nuestro accionar.

Sin lugar a dudas, Oddie, te deseamos lo mejor hoy y siempre”, escribía Isurus, su ex equipo, en las redes sociales.

Por otro lado, Oddie no ha respondido a las acusaciones de haber realizado este movimiento para evitar que Isurus reciba dinero por su traspaso. Simplemente, comunicó a su seguidores que ya está de camino a México para unirse a su nuevo equipo.

“Hoy se viaja a MX y mañana se empieza a practicar con el team. Lo único que quiero decir es que daré lo mejor de mi este split para lograr el campeonato.”, comentó Oddie.

El jugador peruano reemplazará a Santiago “Xypherz” de León. No se especificó la salida del pro-player, solo se comentó que se trató de una decisión del cuerpo técnico y la administración de Rainbow7; a su vez, se cumplió con el pago de la clausura de recisión del contrato.