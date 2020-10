Se retiró una leyenda de League of Legends. El jungla peruano Sebastián “Oddie” Niño Zavaleta le anunció a este diario a inicios de la temporada competitiva 2020 que era su último año con Isurus.

A los 23 años, el jugador se retiró oficialmente de la LLA y toda competición de LoL para perseguir un sueño: “Cuando me retire, voy a buscar estudiar. Es algo que hacía antes pero me llamaron del equipo. Ya tengo mi carrera pagada así que no habrá problema. Tengo la libertad de pagarme mis cosas. Estaba estudiando odontología”, nos comentó en una pasada entrevista.

Pues luego del cierre del Clausura, su ex equipo le dedicó una emotiva canción con la que inmortaliza su leyenda en la LLA, la LLN, Mid-Season Invitational y Worlds (el Mundial). La canción se llama ‘Leyenda’ y su producción ejecutiva estuvo a cargo de Facundo Calabró.

La producción musical fue de Renzo Luca, la producción general a manos de Federico Sanchez y la dirección fue de Ignacio Laxalde. Esta canción ya está disponible en Spotify y Apple Music.

“Oddie nació en 1997 en Perú. A los 14 años se inició como pro player de League of Legends en ANG. En Lyon Gaming fue campeón 4 veces de la LLN, participando en los torneos internacionales más importantes. En Isurus obtuvo el bicampeonato de la LLA que le permitió disputar el MSI y Worlds. En 2020 se retira con una exitosa carrera, siendo considerado el mejor jungla de Latinoamérica.”, se lee en la descripción de la canción.