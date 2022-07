Isurus Gaming mantiene una buena racha en el Clausura de la Liga Latinoamérica de League of Legends, con cinco victorias y una sola derrota, lo cual lo pone entre los favoritos a llevarse el título. Pero el camino es largo todavía; el 9 de julio se reanudan las acciones con los encuentros de la semana 4, mitad de temporada.

Estral Esports es el club que le pisa los talones con cuatro victorias, mientras que en la tercera posición hay un quíntuple empate entre All Knight, Infinity, Rainbow7, Team Aze y XTEN Esports, todos con tres victorias y tres derrotas.

Global Emerald, por otro lado, todavía no conoce la victoria en el Clausura. Ha perdido sus seis encuentros y no tiene jornadas nada sencillas durante la semana 4. Tendrá que enfrentarse a XTEN ESports y a All Knights.

Partidos de la semana 4 de la Liga Latinoamérica

Sábado 9 de julio

Rainbow7 vs. Team Aze - 3:00 p.m.

Estral Esports vs. All Knights - 4:00 p.m.

Infinity vs. Isurus - 5:00 p.m.

XTEN ESports vs. Globant Emerald - 6:00 p.m.

Domingo 10 de julio

Estral Esports vs. Team Aze - 3:00 p.m.

Infinity vs. Rainbow7 - 4:00 p.m.

Globant Emeral vs. All Knights - 5:00 p.m.

XTEN Esports vs. Isurus - 6:00 p.m.

Podrás seguir las partidas a través de los canales de Twitch y YouTube de la Liga Latinoamérica. Encontrarás en la transmisión la narración en español y todas las estadísticas en vivo.

La primera fase durará hasta el 31 de julio. Solo seis equipos clasificarán a los playoffs, en donde se definirá al campeón del Clausura y a quien representará a Latinoamérica en el Mundial.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.