League of Legends ha estado lleno de contenido pese a la pandemia del coronavirus. A un día de iniciar el Mundial del videojuego, Riot Games compartió en su blog oficial el “Mapa de campeones del 2020” de septiembre.

Allí hace un balance de lo que han ido añadiendo al juego en este año, especialmente la llegada de los siguientes campeones:

Un carrilero superior (Sett)

Una junglera (Lillia)

Un carrilero central cuerpo a cuerpo (Yone)

Y una tiradora (Samira)

No obstante, no es lo único que tiene preparado la empresa para el 2020. “Esto nos deja con un mago carrilero central y un soporte para terminar el año, y nos complace contar que vamos por buen camino (aunque, como siempre, esto podría cambiar). Además, el hecho de que nos estemos concentrando en los campeones nuevos no significa que nos hayamos olvidado de las actualizaciones visuales y de jugabilidad. La actualización de Dr. Mundo está en pleno apogeo en este momento, y también estamos comenzando con la actualización de un campeón que no hemos anunciado aún.”, explica el comunicado.

Todo parece indicar que League of Legends prepara la llegada de por lo menos dos nuevos campeones antes de la pretemporada. El mago estará relacionado con Piltóver y Zaun según lo que anuncian, mientras que el soporte sería una mente criminal fugitiva.

En cuanto a Dr. Mundo, Riot Games busca que su cambio visual no sea tan agresivo como otros campeones. Hay tres detalles que la empresa desea mantener sobre el campeón:

Grandes mejoras en el aspecto visual y en el tema de Dr. Mundo: no solo que se vea mejor, sino que calce mejor en el estilo visual que LoL ha adoptado con el tiempo.

Mejoras significativas de jugabilidad en el conjunto de Dr. Mundo, y a la vez mantener su regeneración de supertanque y su habilidad de lanzar cuchillas.

Mantener la simplicidad de Dr. Mundo.

“Supimos que mucha gente quería que Dr. Mundo siguiera siendo un campeón divertido y cómico, así que definitivamente mantendremos eso. Queremos que Dr. Mundo tenga un tema ''cómico oscuro'' que creemos que será muy exclusivo en la alineación de campeones de LoL.”, añade el comunicado.