¡Impresionante! League of Legends lanzó un tráiler cinemático para abrir el año 2020 a lo grande. La temporada 10 del popular MOBA de Riot Games adelanta toda la acción en el videoclip llamado “Warriors”, en el que varios campeones aparecen a lo largo de tres minutos.

Garen, Urgot, Kai’Sa, Caitlyn o Vi, entre muchos otros, aparecen en esta animación de League of Legends con un tema musical de Imagine Dragons. La compañía Blur Studio ha estado al cargo de la producción del videoclip.

La temporada 10 de League of Legends iniciará el 10 de enero.

Hay que tener en cuenta que Riot Games pretende expandir el universo de League of Legends. Además del MOBA, hay versiones para móviles y consolas de League of Legends: Wild Rift y Teamfight Tactics. A esto se suma dos títulos más: Ruined King: A League of Legends Story (PC y consolas), y Convergence.